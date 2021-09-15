Çine'nin talebini Başkan Çerçioğlu geri çevirmedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çine'nin talebini Başkan Çerçioğlu geri çevirmedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çine'nin talebini Başkan Çerçioğlu geri çevirmedi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Belediyesi tarafından işletilen düğün salonunun tahsis süresini uzatma talebini geri çevirmedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Belediyesi tarafından işletilen düğün salonunun tahsis süresini uzatma talebini geri çevirmedi. Büyükşehir'e ait olan düğün salonu 1 yıl süreliğine Çine Belediyesi'ne tahsis edildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı ilk oturumu Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan mecliste 20'si gündem dışı olmak üzere 44 madde görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildi. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise Çine ilçesinde bulunan düğün salonunun tahsis süresinin 1 yıl süreyle uzatılması için protokol imzalanması ve Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yetki verilmesi oldu. Alınan karara göre, Çine ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan ve mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan düğün salonunun tahsis süresi 1 yıl uzatılarak Çine Belediyesi'ne devredildi.

"29 Ekim'de yarışma yapılacak"

Mecliste görüşülen bir diğer konu ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili yapılacak olan yarışma oldu. 29 Ekim kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından "Cumhuriyet" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesi ve bu kapsamda çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesi konusu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na sevk edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Meclis Başkanı Özlem Çerçioğlu, 16 Eylül Perşembe günü saat 15.00'de tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı. - AYDIN

Çine'nin talebini Başkan Çerçioğlu geri çevirmedi

Çine'nin talebini Başkan Çerçioğlu geri çevirmedi

Çine'nin talebini Başkan Çerçioğlu geri çevirmedi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan 'İyiyim' mesajı attı

Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan "İyiyim" mesajı attı

 Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu

Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Süleyman Soylu Mustafa Destici Uğur İbrahim Altay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Mehmet Erdem Kylie Jenner Yıldız Tilbe
Spor Cristiano Arda Turan Okan Buruk Mesut Özil Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çine'nin talebini Başkan Çerçioğlu geri çevirmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 08:14:52. #1.17#