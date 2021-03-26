Çine MYO, Blokzincir ve Kripto Para Ekonomisi konulu panel düzenledi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Finans ve Bankacılığın Geleceği: Blokzincir ve Kripto Para Ekonomisi' paneli ADÜZEM sosyal medya kanalı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşti.