Çine ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor. Havanın kararmasıyla birlikte havadan söndürme çalışmalarının durduğu bölgede Orman İşletme, Aydın İtfaiyesi, bölge halkı ve sivil toplum kuruluşlarının uzman ekiplerinin karadan müdahalesi devam ediyor. Yanan alanlar uzak mesafelerden de görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan