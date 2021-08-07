Çine ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
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Çine ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor. Havanın kararmasıyla birlikte havadan söndürme çalışmalarının durduğu bölgede Orman İşletme, Aydın İtfaiyesi, bölge halkı ve sivil toplum kuruluşlarının uzman ekiplerinin karadan müdahalesi devam ediyor. Yanan alanlar uzak mesafelerden de görülüyor.

Çine ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
Çine ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
Çine ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
Çine ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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