Çine Devlet Hastanesi'ne EKG cihazı bağışlandı
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Çine Devlet Hastanesi'ne EKG cihazı bağışlandı

19.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:03
Çine Devlet Hastanesi'ne EKG cihazı bağışlandı

Çine Devlet Hastanesi'ne hayırsever bir vatandaş tarafından EKG cihazı bağışlandı.

Çine Devlet Hastanesi'ne hayırsever bir vatandaş tarafından EKG cihazı bağışlandı.

Çine Devlet Hastanesi'ne ismi açıklanman bir hayırsever tarafından EKG (Elektrokardiyografi) cihazı bağışlandı. Çine Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Pandemiyle mücadele ettiğimiz bu süreçte hayırsever vatandaşlarımızın desteğini yanımızda hissetmek bizleri daha da güçlendirmektedir. Hastanemize göstermiş oldukları destek ve örnek davranışından dolayı hayırseverimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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