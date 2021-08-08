Çine'deki yangına TOMA'lar da müdahale etti
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Çine'deki yangına TOMA'lar da müdahale etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

TOMA'ların yangına müdahale etmesi Çine'deki yangına TOMA'lar da müdahale ettiAYDIN - 6 Ağustos'ta Muğla'nın Yatağan ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangının kontrol altına alınması için Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da destek veriyor.

TOMA'ların yangına müdahale etmesi Çine'deki yangına TOMA'lar da müdahale etti

AYDIN - 6 Ağustos'ta Muğla'nın Yatağan ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangının kontrol altına alınması için Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da destek veriyor.

Çine'deki yangına TOMA'lar da müdahale etti
Çine'deki yangına TOMA'lar da müdahale etti
Çine'deki yangına TOMA'lar da müdahale etti
Çine'deki yangına TOMA'lar da müdahale etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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