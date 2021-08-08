Çine'deki yangına TOMA'lar da müdahale etti

TOMA'ların yangına müdahale etmesi Çine'deki yangına TOMA'lar da müdahale ettiAYDIN - 6 Ağustos'ta Muğla'nın Yatağan ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangının kontrol altına alınması için Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da destek veriyor.