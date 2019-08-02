Çine'deki yangın kontrol altına alındı

Çine'deki yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

2.08.2019 17:43
Çine'deki yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Çine Akçova mevkiinde makilik alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri makilik alanda çıkan yangına müdahale ederken, bir yangın helikopteri de söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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