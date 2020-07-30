Çine'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
30.07.2020 21:19 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:10
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Muğla'dan Aydın yönüne giden Mehmet Ali Mısırcıoğlu yönetimindeki 35 JD 758 plakalı otomobil, Söğütçük Mahallesi Tüller mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kazada sürücü ve aynı araçta bulunan Sema ve Çağla Mısırcıoğlu yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA