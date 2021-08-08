Çine'deki orman yangınında 3'üncü gün
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Çine'deki orman yangınında 3'üncü gün

Çine'deki orman yangınında 3'üncü gün
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde başlayarak komşu il Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları, 3'üncü günde devam ediyor.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde başlayarak komşu il Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları, 3'üncü günde devam ediyor.

Muğla Yatağan'ın kırsa Hacıveliler Mahallesi Gökbel Dağı'ndaki ormanlık alanda  cuma günü saat 14.00'te başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle komşu il Aydın'ın Çine ilçesine bağlı kırsal Akçaova Mahallesi'ne sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye ise karadan yangına müdahale etti.

Dün gün boyu havadan ve karadan yapılan müdahaleler, bugün de sürüyor. Orman yangınının, yerleşim yerlerine sıçraması önlendi. Yangının sürdürmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Çine'deki orman yangınında 3'üncü gün
Çine'deki orman yangınında 3'üncü gün
Çine'deki orman yangınında 3'üncü gün
Çine'deki orman yangınında 3'üncü gün

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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