Çine'deki orman yangını devam ediyor (3)
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Çine'deki orman yangını devam ediyor (3)

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınını kontrol altına çalışmaları sırasında ağır yaralanan kepçe operatörü hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınını kontrol altına çalışmaları sırasında ağır yaralanan kepçe operatörü hastaneye kaldırıldı.

Rüzgarın etkisiyle Akçaova Mahallesi'ne ulaşan ve dün öğle saatlerinde Gökbel Dağı'na sıçrayan yangına, gece boyunca karadan müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, havanın aydınlanmasıyla helikopterler de destek veriyor.

Gönüllü vatandaşlar da gece boyunca yangının söndürülmesi için kazma ve küreklerle çalışmalara katıldı.

Bölgedeki 6 mahallenin belirli bölümlerinin tahliye edildiği yangını söndürme çalışmalarında 6 helikopter ve çok sayıda arazöz kullanılıyor.

Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarından Z.A.G'nin kullandığı kepçe, yangına müdahale sırasında devrildi.

Ağır yaralanan kepçe operatörü, bölgedeki ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Z.A.G'nin tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, sağlık ekipleri akrep sokan kişi ile dumandan etkilenen kişiyi tedavi etti.

Çine'deki orman yangını devam ediyor (3)
Çine'deki orman yangını devam ediyor (3)
Çine'deki orman yangını devam ediyor (3)
Çine'deki orman yangını devam ediyor (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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