Çine'de zeytinlik tapuları, hak sahiplerine verildi

08.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:58

Aydın'ın Çine ilçesinde 60'lı yıllardan bu yana idari nedenlerden dolayı tapu sorunu yaşayan 29 hak sahibi, toplam 176,8 dekarlık zeytinlik arazisinin tapusunu törenle aldı.

Tapu dağıtım törenine KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, AK Parti Çine İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Tosun'un bulunduğu davetliler katıldı.

Mustafa Savaş, yaptığı konuşmada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, "Sorunu biz çözeceğiz" diyerek vaatte bulunduğunu ancak sorunu kendilerinin çözdüğünü söyledi. Savaş, "AK Parti iktidarı söz verdi mi yerine getirir. Söz verenler yerine getiremedi, sorunu çözmek yine bize nasip oldu." dedi.

Bekir Kuvvet Erim, 60'lı yıllarda başlayan tapu sorununun ancak bugün çözüldüğünü, 25 tapu sahibinin vefat ettiğini ve tapularının evlatlarına verildiğini belirtti. Bu konuda bir gecikme yaşandığını belirten Erim, "Devlet de millet de vatandaş da bugünkü işini yarına bırakmamalı. Keşke sağlıklarında tapularını alabilselerdi." ifadelerini kullandı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, devlet ve milletin uyum içerisinde çalışmaya başladığında çözümlenemeyecek sorun olmadığını dile getirdi.

Tapusuna kavuşan Ekrem Ülker, sorunun çözümünde emeği geçen protokol üyelerine teşekkür ederek, zeybek oynadı.

Kaynak: AA