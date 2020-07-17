Çine'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Aydın'ın Çine ilçesinde, yalnız yaşayan 54 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
17.07.2020 17:09 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:12
Aydın'ın Çine ilçesinde, yalnız yaşayan 54 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hamitabat Mahallesi'nde yaşayan Ali Kaptan'dan bir süre haber alamayan yakınları eve gitti. Kaptan'ın kapıyı açmaması üzerine polis ekiplerine bilgi verildi.
Ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdi.
Yerde hareketsiz yatan Kaptan'ın hayatını kaybettiği belirlendi
Kaptan'ın cenazesi otopsi için Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA