Çine'de traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Çine ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
08.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:44
Aydın'ın Çine ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Muğla istikametine giden Mustafa Akgündüz idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, Altınova Mahallesi mevkisinde aynı istikametteki Nevzat Öktem idaresindeki 09 LK 882 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA