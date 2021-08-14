Çine'de trafik kazası: 5 yaralı
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Çine'de trafik kazası: 5 yaralı

Çine'de trafik kazası: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu Çine Bucak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde seyir halinde olan H.G. idaresindeki 48 DM 387 plakalı otomobil tali yoldan çıkan kamyona çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü H.G., eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Çine'de trafik kazası: 5 yaralı
Çine'de trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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