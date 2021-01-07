Çine'de trafik kazası: 2 yaralı
07.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:40
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mustafa Keskin yönetimindeki 09 C 1344 plakalı hafif ticari araç, Adnan Menderes Bulvarı Sanayi Sitesi kavşağında Ramazan Yortuç'un kullandığı 09 LB 303 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı