Çine'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, T.D.U'nun (17) kullandığı 09 C 3496 plakalı motosiklet, Hamitabat Mahallesi'nde park halindeki otomobile çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki B.A (15) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.