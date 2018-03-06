Çine'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Çine'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çine'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.D.U'nun (17) kullandığı 09 C 3496 plakalı motosiklet, Hamitabat Mahallesi'nde park halindeki otomobile çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki B.A (15) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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