Çine'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde, kamyonun aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde, kamyonun aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın'dan Çine istikametine seyreden Ümit Yaşar yönetimindeki 10 HL 375 plakalı kamyon, Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesiyle orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.