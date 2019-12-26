Çine'de römork ile yük konteyneri arasına sıkışan yaşlı adam, hayatını kaybetti

26.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:52

Aydın'ın Çine ilçesinde traktör römorku ile yük konteyneri arasına sıkışan yaşlı adam, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ikinci el tarım aleti alıp satan Muzaffer Ceylan (75), Çine Sanayi Sitesi'ne satmak için getirdiği römorku, traktörden sökmek istedi. Ceylan, traktörden sökülünce aniden hareket eden römork ile sitedeki büyük yük konteyneri arasında sıkıştı. Başını konteynere çarpan yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı.

Ceylan, Çine Devlet Hastanesindeki müdahaleye karşın hayatını kaybetti.

Kaynak: AA