Çine'de otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Çine ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
11.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:38
Aydın'ın Çine ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Metin Onat'ın kullandığı 09 EJ 621 plakalı otomobil, sanayi sitesi kavşağında Volkan Çalışkan idaresindeki 34 AHS 800 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Metin ve otomobilde bulunan Hülya Onat yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA