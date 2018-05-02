Çine'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Muğla'ya seyreden Mesut Dirik (43) idaresindeki 09 LZ 926 plakalı otomobil, Cumalı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Mesut Dirik ile araçta bulunan eşi Fatma (34) ve kızı Sıla Dirik (11) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.