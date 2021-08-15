Çine'de ormanlık bölgede yeniden yangın çıktı
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Çine'de ormanlık bölgede yeniden yangın çıktı

Çine'de ormanlık bölgede yeniden yangın çıktı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Çine ilçesinin kırsal Akçaova Mahallesi Sarıköy mevkisindeki ormanlık alandan yeniden alevler yükseldi.

AYDIN'ın Çine ilçesinin kırsal Akçaova Mahallesi Sarıköy mevkisindeki ormanlık alandan yeniden alevler yükseldi. yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Muğla Yatağan'ın kırsa Hacıveliler Mahallesi Gökbel Dağı'ndaki ormanda, geçen 6 Ağustos'ta saat 14.00'te başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle komşu il Aydın'ın Çine ilçesine bağlı kırsal Akçaova mahallesine sıçradı. Alevlerin ilerlediği 6 mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler 9 Ağustos'ta tamamen kontrol altına alınırken, yaklaşık 500 hektar alaın zarar gördüğü açıklandı.

YANİDEN YANGIN ÇIKTI

Alevlerin söndürülmesiyle rahat bir nefes alınmışken, bugün saat 17.30 sıralarında Çine'nin kırsal Akçaova Mahallesindeki ormandan yeniden alevler yükseldi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter, 7 arazöz  sevk edildi. İtfaiye ekipleri de takviye olarak bölgeye sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler yüksek kesimlerde etkili olurken, yerleşim yerlerine inmemesi için yoğun çaba harcandığı ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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