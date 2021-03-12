Çine'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
12.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:23
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Halil Kaya idaresindeki 09 LN 834 plakalı otomobil, Hamitabat Mahallesinde karşı yönden gelen Sezer Yörük'ün (20) kullandığı 09 C 3088 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yörük'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı