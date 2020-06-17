Çine'de motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
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Çine'de motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Çine ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Çine'de motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
17.06.2020 20:21 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:40

Aydın'ın Çine ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Eskiçine Mahallesi'nde 2 motosikletin çalınması olayına karıştığı öne sürülen Ali T. ile Mehmet Ali Y. emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskiçine Mahallesi'nde park halindeki plaksız 2 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatmış, Adnan Menderes Bulvarı Çine Belediyesi Sosyal Tesisleri önünde, motosikletlerle kaçmak isteyen Ali T. (26) ve Mehmet Ali Y, kovalamaca sonucu yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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