Çine'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 13 yaşındaki çocuk yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 13 yaşındaki çocuk yaralandı.
Çine'den Aydın istikametine seyreden Hülya Tozan yönetimindeki 41 H 0101 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı Otogar Kavşağı'nda aynı istikamette giden Deniz Bayrak yönetimindeki 41 HT 486 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 41 HT 486 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan D.K.B. (13) yaralandı.
Buradan geçen bir kadın doktor, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.
Ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Bayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı