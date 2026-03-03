Çine'de ekmek ve pide üretimi yapan işletmeler denetlendi

Aydın'ın Çine ilçesinde zabıta ekipleri tarafından ekmek ve pide üretimi yapan işletmeler denetlendi.

Çine'de zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Ramazan ayı ile birlikte Çine ilçesinde faaliyet gösteren ekmek ve pide üretimi yapan işletmelere yönelik denetimler artırıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, çalışan personelin durumu, pide ve ekmeklerin gramajı, satış fiyatları ile üretimde kullanılan malzeme ve hammaddeler tek tek incelendi. Yetkililer, denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek vatandaşların hakkını ve sağlığını korumak için sahada olduklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı