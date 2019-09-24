Çine'de drone destekli trafik uygulaması

24.09.2019 17:54

Aydın'ın Çine ilçesinde drone ile yapılan trafik uygulamasında kural ihlali yapan 76 kişiye 15 bin lira ceza kesildi.

Aydın-Muğla kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda, Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drone ile trafik uygulaması yapıldı.

Işık ihlali, emniyet kemeri takmama, cep telefonu ile görüşme, hatalı sollama, yanlış park etme, durak harici yolcu indirip bindirme yapan sürücüler, drone ile belirlendi.

Uygulama kapsamında 76 araç sürücüsüne 15 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: AA