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Çine'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çine'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Çine ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 2 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde Çine Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi istikametine seyir halinde olan tırın sürücüsü kavşağa geldiği sırada önüne çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca tır yan yatarak devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza dolayısıyla ulaşıma kapanan yoldaki trafik, tırın olay yerinden kaldırılması ile normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Çine'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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