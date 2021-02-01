Çine'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Çine'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

01.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:42
Çine'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Anıl Aksin yönetimindeki 09 LD 676 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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