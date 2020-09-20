Çine'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
20.09.2020 16:35 | Son Güncelleme: 20.09.2020 16:38
Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Hüseyin Huntürk, idaresindeki 09 ADL 996 plakalı motosiklet Söğütçük Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Hüseyin Huntürk'ün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA