Çine'de devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çine'de devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Çine'de devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın Valiliği 6 Ağustos Cuma günü Muğla'nın Yatağan ilçesinden Çine ilçesine sıçrayan orman yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Aydın Valiliği 6 Ağustos Cuma günü Muğla'nın Yatağan ilçesinden Çine ilçesine sıçrayan orman yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Akçaova Mahallesi'nde 3 farklı noktada başlayan yangında 500 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Orman yangınına müdahalenin tüm kamu kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla sürdürüldüğünün bildirildiği açıklamada, toplam 38 arazöz ve su tankeri, 29 iş makinesi, 15 itfaiye aracı, 14 TOMA ve 3 helikopterin çalışmalarda görevini sürdürdüğü aktarıldı.

Bölgede yaşayanların da su tankerleri ve traktörlerle, özel şirketlerin ise beton mikserleri ile alana su taşıdığı ve yangınla mücadeleye destek verdiği belirtilerek, STK'lar ve AFAD gönüllüsü olarak toplam 119 personelin yangın söndürme mücadelesinde yer aldığı ifade edildi.

Azerbaycan Fevkalade Haller Nazırlığının dün 206 personel ile çalışmalara katıldığı, bugün de 50 personel ve 4 itfaiye aracı ile destekte bulunduğu bildirilerek, "Şu ana kadar yangın bölgesinde toplamda 1262 personel ve 250 araç çalışmalara katılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun da dün Çine'ye gelerek Afet Koordinasyon Merkezinde değerlendirme toplantısına katıldığı ve yangın alanında incelemelerde bulunduğu anımsatılarak, "Yangın devam etmekte olup kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1)
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1)
Antalya'daki yangını söndürür söndürmez soluğu Muğla'da aldılar! Orman savaşçılarının mücadelesi duygulandırdı
Antalya'daki yangını söndürür söndürmez soluğu Muğla'da aldılar! Orman savaşçılarının mücadelesi duygulandırdı
Muğla'dan Aydın'a sıçrayan yangın Çine'yi kül ediyor! 6 mahalle boşaltıldı, alevlere müdahale sürüyor
Muğla'dan Aydın'a sıçrayan yangın Çine'yi kül ediyor! 6 mahalle boşaltıldı, alevlere müdahale sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Deniz Akkaya Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Muslera Lionel Messi Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çine'de devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 16:45:33. #1.14#

title