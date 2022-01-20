Çine'de belediye personelinin evine uyuşturucu baskını

Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belediyede zabıta olarak görev yapan şahsın ev aramasında uyuşturucu madde ve tarihi değer niteliği bulunan eserler ele geçirildi.

Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belediyede zabıta olarak görev yapan şahsın ev aramasında uyuşturucu madde ve tarihi değer niteliği bulunan eserler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıoğlu Mahallesi'nde ihbar üzerine Çine Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan N.T.'ye ait evde arama yapıldı. Yapılan aramada 15 gram esrar maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 53 adet üzerinde Osmanlıca yazı olduğu değerlendiren metal sikke, 1 adet tarihi değeri olduğu düşünülen Osmanlıca yazı bulunan kitap, 2 adet kama, 1 adet tek kırma tabir edilen ruhsatsız av tüfeği, 52 adet değişik markalarda dolu fişek ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan N.T. savcılık tarafından serbest bırakıldı. - AYDIN

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