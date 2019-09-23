Çine'de Akdeniz anemisinden ölüm
Çine'de yaşayan 27 yaşındaki Murat Boğa, Akdeniz anemisi hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Çine'de yaşayan 27 yaşındaki Murat Boğa, Akdeniz anemisi hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Umurköy Mahallesi'nde oturan Mustafa ve Fatma Boğa çiftinin oğlu Murat Boğa, 6 yıldır tedavi gördüğü Akdeniz anemisi hastalığı nedeniyle durumunun ağırlaşması üzerine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Murat Boğa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Boğa'nın cenazesi Umurköy Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.