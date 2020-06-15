Çine Çayı Islah Projesi ile 10 bin dekar tarım arazisi taşkınlardan korunacak
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Çine Çayı Islah Projesi ile 10 bin dekar tarım arazisi taşkınlardan korunacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Aydın'a yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Çine Çayı Islah Projesi ile 10 bin dekar tarım arazisi taşkınlardan korunacak
15.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:12

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Aydın'a yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Aydın ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "Gölsu" projesi kapsamında Aydın'da nasibini aldı.

DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde merhum Başbakan Adnan Menderes'in anısını ve siyasi mücadelesini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Çine Çayı'nın yanına yapılan "Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin" bulunduğu alanda kalan 1 kilometrelik ıslah çalışmalarının tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, kalan 17 kilometrelik alanda çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, Çine Çayı Islahı projesinin toplam maliyetinin 81.5 milyon TL olduğunu ve çalışmaların 2021 yılında tamamlanmasıyla 10 bin dekar araziyi taşkınlardan koruyacağını belirtti.

DSİ Genel Müdürü Yıldız, 12 ay boyunca projelerin devam ettiğini ifade ederek, "Dünya'da iklim değişikliği sebebiyle kuraklıkla beraber yağış rejimi de değişmektedir. Anlık kuvvetli yağışlar daha şiddetli, daha sık görülmekte ve bu sebeple de taşkın riski artmakta, olduğundan taşkın koruma projeleri büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz yarı kurak iklim kuşağında bulunduğu için su rezervuar miktarı sürekli değişiklik göstermektedir. Hem suyun israfını önlemek hem de taşkınları önlemek maksadıyla yürütülen projelerimiz yılın 12 ayı devam etmektedir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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