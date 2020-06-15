Çine Çayı ıslah çalışmalarında 1 kilometrelik bölüm tamamlandı DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin bulunduğu alandan geçen Çine Çayı'ndaki ıslah çalışmalarında, 1 kilometrelik bölümün tamamlandığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin bulunduğu alandan geçen Çine Çayı'ndaki ıslah çalışmalarında, 1 kilometrelik bölümün tamamlandığını bildirdi.

Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, ıslah projesinde toplam maliyetin 81,5 milyon lira olduğunu ve çalışmaların 2021'de sona ermesinin planlandığını belirtti.

Çalışmalarda Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin bulunduğu 1 kilometrelik bölümün tamamlandığını aktaran Yıldız, kalan 17 kilometrelik bölüm için ise çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA