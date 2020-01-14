'Çine canavarı' lakaplı, 9 kişinin katili Mustafa Çelen öldü

14.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:34

AYDIN'da, 1967 yılında bir dedikodu üzerine yanına aldığı 2 tabanca ve 1 tüfekle eşini ve eşinin ailesinden toplam 8 kişiyi öldüren 'Çine canavarı' lakaplı Mustafa Çelen (80) hayatını kaybetti.

Aydın'ı yasa boğan olay, 1967 yılında yaşandı. O dönem 27 yaşında olan Mustafa Çelen, iddiaya göre, kayınbiraderinin o zaman hamile olan eşi ile ilgili sözlerinin ardından yanına 2 tabanca ve bir tüfek aldı. Çelenk, yanındaki silahlarla eşini ve eşinin ailesinden 8 kişiyi öldürdü. 'Çine canavarı' lakabı takılan Çelen, olaydan 7 gün sonra teslim oldu. 3 kez idam cezasına çarptırılan Çelen'in cezası, 1974 yılında çıkan genel af ile 36 yıla indirildi. Çelen, bu cezasının 17 yılını yattıktan sonra 1984 yılında cezaevinden çıkarak Yenipazar'ın kırsal Hacıköseler Mahallesi'ne yerleşti ve evlenmedi. Birkaç yıl önce yaşlılığa bağlı çeşitli sağlık sorunları yaşayan Çelen, kentteki huzurevinde yaşamını sürdürmeye başladı. Çelen, geçen cumartesi günü yaşamını yitirdi. Aynı gün Mustafa Çelen, Hacıköseler Mahallesinde Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA