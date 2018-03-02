Cindy İsimli Köpeğin Dövülmesi Davasında Karar

Golden Retriever cinsi "Cindy" adlı köpeğin, Sarıyer Rehabilitasyon Merkezinde dövülerek kafatasının kırılmasına ilişkin davada veteriner hekimin beraatine karar verilirken, yargılama aşamasında yaşamını yitiren sanık emekli veteriner Cihan Yaşar hakkındaki davanın ise düşmesine hükmedildi.



İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına 5 avukat ile şikayetçi avukatlar katıldı.



İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatlarından Yasemin Babayiğit, olayın sadece bir hayvanın hakkının korunmasına yönelik olmadığını belirterek, mahkemenin vereceği kararın emsal nitelikte olacağını söyledi. Belediye bünyesindeki barınma merkezlerinde birçok görevlinin veterinerlik mesleğine başlarken yemin ettiklerini hatırlatan Babayiğit, "Veterinerler bazen yükümlülüklerini kasten ihlal etmekte bazen de yükümlülüklerini kötüye kullanmakta, yapılması gereken şeyleri yapmamaktadırlar. Sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.



Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Cihan Yaşar'ın, 3 Ocak 2018'de öldüğünden hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti. Mahkeme, sanık Ayhan Akbulut'un atılı suça ilişkin kasıt ya da taksirinin bulunduğuna dair her türlü şüpheden uzak, somut delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.



Mahkeme, dosya kapsamında dinlenilen tanıklar Mine Abdulfettah, Esra Gül ve Emirhan Arduç'un beyanları dikkate alındığında hayvanlara yapılan eziyet, kötü muamele, tedavilerinin yapılmasındaki ihmal iddiaları ile ilgili olarak Sarıyer Belediyesi Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Merkezi sorumluları ve çalışanları hakkında suç duyurulmasında bulunulmasına hükmetti.



Olayın geçmişi



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, veterinerler Ayhan Akbulut ve Cihan Yaşar'ın Sarıyer Belediyesi Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Merkezinde görevli oldukları belirtilmişti.

Akbulut ve Yaşar'ın kamu görevlisi olduğu ifade edilen iddianamede, taşeron firma personeli Adem İnce'nin 5 Nisan 2016 tarihinde Cindy isimli Golden Retriever cinsi bir köpeği döverek kafatasını kırdığı bildirilmişti. Aynı gün Akbulut ve Yaşar'ın İnce hakkında ceza uygulanması kolluk kuvvetlerine haber vermedikleri ifade edilen iddianamede, iki sanığın "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istenmişti.

İddianamede, Cindy'i dövdüğü iddia edilen Adem İnce hakkında idari para cezası verilerek iş akdinin sonlandırıldığı anlatılmıştı.