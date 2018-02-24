Cinderes'ten Dumanlar Yükseliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kuşatılan ve savaş jetleri tarafından da bombardımana tutulan Afrin'in Cinderes kasabasından dumanlar yükseliyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın 36. gününde terör örgütü YPG-PYD/PKK yönetimindeki Afrin'in Cinderes kasabası TSK ve ÖSO birlikleri tarafından kuşatıldı.

Komandolar şehir mücadelesi için emir beklerken sabah saatlerinde de kasaba Türk jetleri tarafından bombardımana tutuldu.

Cinderes'ten yükselen dumanlar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden görüldü.

(Nuri Pir - Erdal Can İçelli/İHA)