Cinderes'teki Orman Yangını

HATAY'ın Kumlu İlçesi sınırına yakın bir bölgede bulunan Suriye'nin Cinderes kasabası ormanlık alanında çıkan ve yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın Türkiye'den takviyeye giden ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bugün öğlen saatlerinde Halep'in Afrin ilçesine bağlı Cinderes kasabası ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Suriye tarafından gelen talep üzerine Bab-el Hava Sınır Kapısı'ndan geçerek bölgeye giden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına üç arazöz, bir su tankı ve bir ilk müdahale aracıyla müdahale ederek, kontrol altına aldı. Bugün kendi yetki alanlarındaki 3 ayrı yangına daha söndürdüklerini belirten Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, talep olması durumunda sınır ötesinde çıkan yangınlara da müdahale ettiklerini söyledi. Ketmen, Cinderes'te çıkan yangının ekiplerin zamanında müdahalesiyle tehlikeli boyutlara ulaşmadan söndürülerek soğutma çalışmalarını tamamlandığını bildirdi.

- Hatay