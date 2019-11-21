21.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:29

Çinden milyonlarca liraya ithal edilen sistem, yerli ve milli olarak üretildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun yerin metrelerce altında kullandığı yeraltı esnek mekanize tahkimat teçhizatı, yerlli ve milli kaynaklarla kentte üretildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Çin'den 170 metresini 12 milyon 500 bin liraya ithal ettiği yeraltı esnek mekanize tahkimat teçhizatı, Zonguldak Maden Makinaları İmalatçıları Derneği öncülüğünde Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı Eğitim Merkezi'nin atölyelerinde yerli ve milli kaynaklarla üretildi. 20 gün süren çalışmanın ardından üretilen teçhizata MAKZON 1 ismi verildi. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve beraberindekiler MEKSA atölyesinde üretilen teçhizatı yerinde inceledi.

Sistemin kısa sürede üretilmesinin mutluluk verici olduğunu ifade eden Vali Erdoğan Bektaş, "Kümelenme dediğimiz şeyin ben doğrusu bu işi yapabilir miyiz kafamda canlandırıyordum ama böyle kısa vadede böyle bir ürünle karşılanacağını bilmiyordum. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. TTK burada, üniversite burada, dernek burada ve sanayi burada. Herkes burada el ele veriyor. Bir ucundan tutuyor ve ortaya olumlu sonuç çıkıyor. Biz maden makineleri kümelenmesi lafını ederken doğrusu muhataplarımız amacımızı tam anlayabilmiş değildi. Zaten bu iş sözlerle de anlatılamıyor. Böyle görülmesi gerekiyor. Bütün ekip teşekkürü hak ediyor. Gerçekten güzel bir imece oldu. Zonguldak'ta maden makineciliği sektörü bu yolda alınacak çok işler var. Bu işlerin bir başlangıcı olacağını umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

MAKZON Başkanı Murat Uzun da "Ülkemizin ithal ettiği bir maden makinesinin üretimiyle ilgili Zonguldak'ta henüz yeni kurulmuş olan MAKZON derneğinin üyeleri tarafından burada ZESOB-MEKSA'nın üretim kısmında derneğimizin ve üniversitemizin organizasyonunda bir süreci TTK'nın önümüze koyduğu bir hedef doğrultusunda tamamladık. Ortaya Çin'den ithal ettiğimiz bir ürünü tamamen yerli ve milli imkanlarla güçbirliği yaparak ürettik. Uygulanabilir hale getirdik. Sahada da deneyeceğiz. Hedefimiz TTK'nın önümüzdeki süreçte alacağı yaklaşık 400 metrelik bir alanda ki bu milyonlarca lira demek. Bu paranın Çin'e gitmesini engellemiş olacağız. Ülkemizde kalmasını sağlayacağız. Ciddi anlamda bir ekonomik değer üretmek anlamına geliyor. Hem şehrimizdeki, bölgemizdeki hem de ülkemizdeki maden makineleri imalatçıları pozisyonundaki firmaların imkanlarından yararlanıp üretilmeyen ürünleri üretmek. Bunu Zonguldak'ta yaparak yakın süreçte kooperatifleşip tahsis süreci devam eden alanda da bir maden makineleri imalatçı sanayi bölgesi oluşturarak ciddi bir ekonomik değer üretmek istiyoruz. Burada hem ülkemizin ve şehrimizin istihdamına katkı sağlayacağız. Sadece maden makineleri imalatı olarak düşünmeyelim Zonguldak ilinde devam etmekte olan enerji yatırımlarını düşündüğümüzde, çevremizdeki çelik kümelenmesini değerlendirdiğimizde bir de Filyos Endüstri Bölgesi'nde yakın gelecekte başlayacak olan faaliyetleri düşündüğümüzde Zonguldak'ta makinecilik sektörünün her anlamda gelişmesi çok önemli" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA