Cincır park halindeki otomobile çarpıtı: 1 yaralı



ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobile Cincırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Cincırı kullanan kadın yaralandı.

Kaza, Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi Turizm Yolu üzerinde meydana geldi. Evrenseki istikametinden Ğündoğdu istikametine gitmekte olan Berat Karslıoğlu'nun kullandığı Cincır'ın, Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesinde yolun sağında park halindeki 34 JR 9099 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Kazada yaralanan ve ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Cincırı kullanan Berat Karslıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.