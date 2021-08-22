Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon Barty
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Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon Barty

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon Barty
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda, İsviçreli Jil Teichmann'ı 2-0 yenen Avustralyalı Ashleigh Barty kazandı.

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda, İsviçreli Jil Teichmann'ı 2-0 yenen Avustralyalı Ashleigh Barty kazandı.

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının kadınlar finalinde, dünya 1 numarası Barty ile klasmanın 76. basamağındaki Teichmann karşılaştı.

Naomi Osaka, Belinda Bencic ve Karolina Pliskova gibi önemli isimleri eleyen Teichmann karşısında zorlanmayan Barty, sahadan 6-3 ve 6-1'lik setlerle galip ayrıldı.

25 yaşındaki Barty, bu sezon 5'inci, kariyerindeki 13. tekler şampiyonluğuna imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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