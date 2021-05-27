Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'na tam kapasiteyle seyirci alınacak
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Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'na tam kapasiteyle seyirci alınacak

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'na tam kapasiteyle seyirci alınacak
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Bu yıl düzenlenecek Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda tribünlerin tam kapasite doldurulacağı açıklandı.

Bu yıl düzenlenecek Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda tribünlerin tam kapasite doldurulacağı açıklandı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, yerel hükümet yetkilileriyle yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve sağlık koşullarında önemli bir değişiklik yaşanmaması halinde bu yıl ağustos ayında düzenlenecek turnuvaya tam kapasiteyle seyirci alınacağı belirtildi.

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenmişti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 165 milyondan fazla kişiye ilk doz, 131 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapılırken, ölüm sayısı ise günlük bin kişinin altına geriledi.

Cincinnati Masters, bu yıl 14-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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