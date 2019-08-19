Cincinnati Masters'ta zafer Medvedev'in

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Belçikalı David Goffin'i 2-0 yenen Rus Daniil Medvedev, şampiyonluğa ulaştı.

19.08.2019 09:54
Cincinnati Masters'ta zafer Medvedev'in

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Belçikalı David Goffin'i 2-0 yenen Rus Daniil Medvedev, şampiyonluğa ulaştı.
ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, 9 numaralı seribaşı Medvedev ile klasmanın 16. basamağındaki Goffin karşılaştı.
Bir saat 39 dakika süren karşılaşmayı 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan Medvedev, kariyerinin ilk Masters şampiyonluğunu yaşadı.
Öte yandan Medvedev, bu şampiyonlukla dünya klasmanında 5. sıraya yükseldi.

Kaynak: AA
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