Cincinli karpuz üreticilerinden Başkan Kaplan'a teşekkür
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cincinli karpuz üreticilerinden Başkan Kaplan'a teşekkür

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın destekleriyle çekilen, 'Cincin Karpuzu' isimli klip, karpuzcuların yüzünü güldürdü.

Cincinli karpuz üreticilerinden Başkan Kaplan'a teşekkür
06.09.2020 09:37 | Son Güncelleme: 06.09.2020 09:41

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın destekleriyle çekilen, 'Cincin Karpuzu' isimli klip, karpuzcuların yüzünü güldürdü.

Söz, müzik ve yorumu Yöresel Sanatçı Eşref Gülpınar'a ait olan 'Cincin Karpuzu' isimli yöresel türkünün klibinin yayınlanmasının ardından, Cincin yöresindeki karpuzlarının değerlenerek fiyatının neredeyse ikiye katladı. Daha önce kilosu 80 kuruş olarak satılan karpuz, yayınlanan klipten sonra 1,2 TL olarak satılmaya başladı.

Koçarlı Cincin mahallesinden karpuz üreticisi ve toptancısı Uysal Serindağ, "Cincin mahallemizin adını taşıyan tadı ile meşhur Cincin karpuzu, bir yöresel türküyle daha da ünlendi. Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan'ın katkılarıyla hazırlanan klip, karpuzun tanıtımında çok faydalı oldu. Bu türkü keşke daha önce yapılsaymış. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu yöresel türkü yayınlandıktan sonra, yoğun telefonlar gelmeye başladı ve karpuza talep çoğaldı. Ürünümüz değer kazandı fiyatları arttı ve karpuz üreticisine olumlu etkisi oldu" dedi.

Üreticiden karpuz festivali talebi

Başkan Kaplan'dan karpuzun tanıtımı için kaaarpuz festivali talebinde bulunan Serindağ, "Eğer imkan varsa, başkanımız gelecek yıl, karpuz festivali gibi etkinlikler düzenlemesini rica ediyoruz. Koçarlılı çiftçilerimiz için, tanıtım imkanını daha da etkin hale getirmiş olabiliriz" diye konuştu.

Öte yandan karpuz ile ilgili bazı sorunları da dile getiren Serdindağ, "Her karpuz cincin karpuzu değildir, tüketicilerimiz yanılmasın. İran gibi ülkelerde veya başka bölgelerde yetiştirilen karpuzların bazıları kabak aşısı ve Cincin karpuzu diye halka satıyorlar. Bu da bizim ürünlerimizi çok olumsuz etkiliyor. Cincin karpuzu 20 Temmuz'dan sonra çıkıyor, daha önce çıkan ürünler Cincin karpuzu değildir" diyerek tüketicileri uyardı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mansur Yavaş Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Erol Evgin Fatma Girik Demet Şener Demet Akalın
Spor Jose Sosa Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Kaza Bakan Otomobil
Şu an buradasınız: Cincinli karpuz üreticilerinden Başkan Kaplan'a teşekkür - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 09:42:01. #1.14#
title