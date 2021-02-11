CİNAYETTEN YARGILANAN ESKİ GAZETECİ ERSİN KALKAN; MAKTULÜN ELİ SİLAH SAYILSIN

Haber: Sevda SARIKAYA/ İstanbul, DHA

Fatih'te aralarında husumet bulunan Berattin Çümen'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan eski gazeteci Ersin Kalkan'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan Kalkan, "Maktulün güreşçi olmasından dolayı elinin silah olarak değerlendirilmesini ve yargılamanın meşru müdafaa kapsamında ele alınmasını istiyorum" dedi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ersin Kalkan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktul Çümen'in yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. "DAVANIN MEŞRU MÜDAFAA KAPSAMINDA ELE ALINMASINI İSTİYORUM" Mütalaaya karşı savunma yapan Ersin Kalkan, "Ben hayatım boyunca insan hakları üzerine çalışmalarda bulundum. Benim böyle bir davadan yargılanıyor olmam hayatım boyunca başıma gelebilecek en talihsiz olay. İlk olarak benim saldırıya uğradığım tanık ifadelerinde de görülmüştür. Boğazımı sıkmasıyla ilgili olarak maktulün kendisi güreşçi ve ben onun yarı kilosundayım. Güreşçilerin nefessiz bırakma tekniği vardır. Dolayısıyla ben bir güreşçi ile karşı karşıyaydım yani, maktulün elinin silah olarak ele alınmasını istiyorum. Kendimi korumaktan başka çarem yoktu. Ben hep ondan kaçmaya çalıştım, korkak biri de değilim, senelerce birçok yerde savaş muhabirliği yaptım. Meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesini istiyorum" dedi.Sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesine ve mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederken, taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı