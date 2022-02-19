Cinayetten tutuklu 14 yaşındaki kıza tahliye getiren mektup

BURSA (İHA) - Bursa'da geçen yıl mayıs ayında 'yüksek sesle müzik dinleme' kavgasında Zeki Özezen'i (30) tabancayla vurularak öldürülmesi olayında tutuklanan 14 yaşındaki kız çocuğu Ç.D.'nin ailesinin baskısıyla suçu üstlendiği ortaya çıktı.

Cinayetten tutuklu Ç.D. Cumhuriyet Savcılığı'na mektup yazıp, "Cezaevinde oyun parkı olduğunu ve burada oynayabileceğimi söyleyip suçu üstlenmemi istediler" deyince serbest kaldı. Olayın gerçek şüphelisi babası Kıral Dalkıran (33) kızının tahliyesinin ardından tutuklandı.

Olay, geçen yıl mayıs ayında, Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Zeki Özezen yüksek sesle müzik dinleyen komşusu Kıral Dalkıran'ı sesi kısması için uyardı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurularak yaralanan Zeki Özezen, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde hayatını kaybetti. Kaçan Kıral Dalkıran, polis tarafından yakalandı. Dalkıran ifadesinde, Özezen'i kızı Ç.D.'nin vurduğunu söyledi. Gözaltına alınan Ç.D. tutuklandı, babası ise serbest bırakıldı.

Olaydan 4 gün sonra yeniden gözaltına alınan Kıral Dalkıran, tutuklanırken, kızı Ç.D. ise serbest bırakılarak annesine teslim edildi. Ç.D.'nin cezaevindeyken Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı'na mektup yazdığı ortaya çıktı. Ç.D. mektubunda, "Zeki Özezen'i ben değil, babam öldürdü. Yaşım küçük olduğu için az ceza alacağımı söyleyip suçu üstlenmemi istediler. Cezaevinde oyun parkı olduğunu ve burada oynayabileceğimi söylediler. Kabul ettim. Ben suçlu değilim" dedi. Mektubun ardından Ç.D.'nin serbest kaldığı, babasının ise tutuklandığı belirtildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın soruşturmayı tamamlamasının ardından, hakkında Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Kıral Dalkıran ilk kez hakim karşısına çıktı. Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren Dalkıran, "Olay anında evimin önünde müzik dinliyordum. Zeki, müziğin sesini kısmamı istedi. Ben de sesini kıstım. Sonra markete gittim. Geri döndüğümde kızım Ç.D.'nin silahla Zeki'yi vurduğunu öğrendim. Ben vurmadım. Suçsuzum" dedi. Tanıklar ise olay sonrası Kıral Dalkıran'ın elince tabanca gördüklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa