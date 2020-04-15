Cinayetten gözaltına alınan gazeteci tutuklanarak cezaevine gönderildi Cinayetten gözaltına alınan gazeteci tutuklanarak cezaevine gönderildi Fatih'te dün akşam saatlerinde yaşanan bir tartışmada emekli gazeteci Ersin Kalkan, Berattin Ç.'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Cinayetten gözaltına alınan gazeteci tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Fatih'te dün akşam saatlerinde yaşanan bir tartışmada emekli gazeteci Ersin Kalkan, Berattin Ç.'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen zanlı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Balat'ta dün akşam saatlerinde bir kafe önünde yaşanan tartışmada emekli gazeteci Ersin Kalkan, Berattin Ç.'yi bıçak ile yaraladı. Bıçak darbesi boğazına gelen Berattin Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis amirliğine giderek teslim olan emekli gazeteci Kalkan, burada verdiği ifadesinde Berattin Ç. isimli şahısla bir konudan dolayı davalık olduklarını, şahsın kendisine saldırması üzerine olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda nöbetçi savcılığa getirilen Kalkan, burada yapılan işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan Kalkan 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA