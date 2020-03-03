Cinayetten aranıyordu, çadırda yakalandı
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Cinayetten aranıyordu, çadırda yakalandı

Siirt'te cinayet suçundan aranan zanlı, çadırda saklandığı sırada güvenlik güçlerince yakalandı.

03.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:35
Cinayetten aranıyordu, çadırda yakalandı

'te cinayet suçundan aranan zanlı, çadırda saklandığı sırada güvenlik güçlerince yakalandı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçesi Köprüçay köyü Kırgeçit mezrasında 27 Şubat'ta F.Ç. ve K.Ç. isimli şahıslar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü ve K.Ç.'nin F.Ç.'yi öldürüp kaçtığı belirtildi. Şüphelinin yakalanması için İl Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldığı ifade edilen açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığından jandarma insansız hava aracı desteğinde, 5 jandarma komando timi K.Ç. isimli firari şüphelinin yakalanabilmesi ve çıkabilecek diğer olayları engellemek maksadıyla olay bölgesine görevlendirilmiştir. Yapılan planlı ve titiz çalışmalar neticesinde, icra edilen operasyon ile firari şüpheli K.Ç. Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyünde hayvan otlatma amacıyla kurulan çadırda suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Pervari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.Ç. adlı şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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