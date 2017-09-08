Cinayetten Aranan Zanlı Yakalandı

Muğla'nın Borum ilçesinde, "kasten adam öldürme" iddiasıyla aranan cinayet zanlısı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Umurça Mahallesi 2101 Sokakta park halindeki minibüsten şüphelenen vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu.



İhbarın ardından olay yerine gelen trafik polisleri, araç içerisinde bulunan kişinin Genel Bilgi Taraması'nı (GBT) yaptı.



Yapılan sorgulamada şüphelinin "kasten öldürme" suçundan arandığı anlaşıldı.



Bodrum Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen H.S.B, yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.