Cinayetten aranan şahıs yakalandı
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Cinayetten aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te polisin yaptığı operasyon sonucu 'kasten öldürme' suçundan aranan şahıs yakalandı.

29.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:06
Cinayetten aranan şahıs yakalandı

'te polisin yaptığı operasyon sonucu 'kasten öldürme' suçundan aranan şahıs yakalandı.


Antalya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "kasten öldürme" suçundan aranan A.P.'nin yakalanması için polis operasyon yaptı. Cinayet suçundan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.P., polisin yaptığı başarılı operasyonla yakalandı. A.P., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Antalya'ya gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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