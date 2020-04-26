Cinayetten 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Haber

Cinayetten 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Antalya'da kasten öldürme ve hakaret suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

26.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:58
Cinayetten 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Antalya'da kasten öldürme ve hakaret suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kasten öldürme ve hakaret suçlarından aranmakta olan N.B.'nin Antalya'nın Manavgat ilçesinde saklandığını belirleyen Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüpheli, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin 'kasten öldürme' ve 'hakaret' suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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